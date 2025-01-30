Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

Украинские войска нанесли массированный удар более 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.