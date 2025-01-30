Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

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Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь рассказал о событиях, произошедших в Судже, куда их подразделение было переброшено 25 июля. Об этом информирует RT.
По данным телеканала, в ходе рекогносцировки 7 августа команда провела разведку с использованием дронов, после чего вошла в город. Первое столкновение с ВСУ произошло возле моста, где FPV-дрон атаковал автомобиль с женщиной и детьми-инвалидами, в результате чего они погибли.
Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек из Суджи в село Большое Солдатское на «газелях». Важной стратегической точкой стало здание администрации, откуда открывался вид на город, и куда начали приходить местные жители.
Егерь рассказал о том, как ВСУ обстреляли здание администрации, но, к счастью, удар пришёлся на гараж с автомобилями, что позволило избежать жертв. Бойцы морской пехоты обеспечивали жителей едой из местного магазина и медикаментами из аптек для раненых.
Несмотря на часть жителей, отказавшихся покидать свои дома, бойцы оставили им воду и продукты, пообещав вернуться. В итоге группа вместе с гражданскими вышла к позициям бригады ВДВ и была успешно эвакуирована без потерь.
К сожалению, в ноябре Егерь и Буня получили ранения, подорвавшись на мине во время организации эвакуации раненых сослуживцев. В настоящее время они проходят лечение в госпитале.
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«После этого поступил приказ от командира роты: "Мы остаёмся и не имеем права уйти"», — отметил Егерь.
Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек из Суджи в село Большое Солдатское на «газелях». Важной стратегической точкой стало здание администрации, откуда открывался вид на город, и куда начали приходить местные жители.
Егерь рассказал о том, как ВСУ обстреляли здание администрации, но, к счастью, удар пришёлся на гараж с автомобилями, что позволило избежать жертв. Бойцы морской пехоты обеспечивали жителей едой из местного магазина и медикаментами из аптек для раненых.
«В этом же магазине продукты брали и местные жители. В один из дней наш боец угнал у них машину с продуктами, которая стояла у магазина. К тому моменту командир Буня был тяжело ранен, и командование на себя взял я», — поделился Егерь.
Несмотря на часть жителей, отказавшихся покидать свои дома, бойцы оставили им воду и продукты, пообещав вернуться. В итоге группа вместе с гражданскими вышла к позициям бригады ВДВ и была успешно эвакуирована без потерь.
К сожалению, в ноябре Егерь и Буня получили ранения, подорвавшись на мине во время организации эвакуации раненых сослуживцев. В настоящее время они проходят лечение в госпитале.
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Дарья Осипова