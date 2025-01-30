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В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»

В Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине
Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке, сообщили в местном управлении российской службы. «Мирный житель» подозревается в шпионаже в пользу Киева.
В ведомстве уточнили, что задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — заявили в местном управлении.


Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Ранее сообщалось, что силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили ночью о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Также известно, что Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь.

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#уголовное фсб
#днр
#рф
#сбу
#сво
Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Политолог Кедми: «Орешник» в Белоруссии мог бы навсегда «успокоить» Польшу
30 января 2025, 07:27

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Размещение ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда «успокоить» Польшу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.
«Достаточно, что они (Белоруссия) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил политолог.
Кедми отметил, что Белоруссия никогда не проявляла агрессии в отношении соседних стран, в отличие от Польши. Та, по его мнению, вечно активно нагнетает напряжённость в регионе.

Ранее, в декабре, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны ракетные системы «Орешник». 26 января Лекашенко вновь «пошутил» на эту тему, заявив, что в стране можно разместить хоть 10 ракетных комплексов — хотя, конечно, на это потребуется не один год.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине. Задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений ВС РФ на территории ДНР.

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#днр
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#россия
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Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
Guardian: Киев шокирован решением Трампа о приостановке всех программ помощи
30 января 2025, 06:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина потрясена решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — уточняет издание.
Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США. На данный момент Киев не имеет данных о дальнейшей судьбе программы США по Украине.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Белом доме объявили: аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.

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Mash: силы ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области, раздался громкий взрыв

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#сша
#дональд трамп
#украина
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#киев
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Mash: силы ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области, раздался громкий взрыв
30 января 2025, 03:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

Силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили Telegram-каналу Mash о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Также в интернет выкладывают кадры пожара. Точное место возгорания еще не определено, официальной информации не поступало.

Ранее, 30 декабря 2024 года, украинцы уже пытались нанести удар по «Дружбе», но тогда им не удалось повредить нефтепровод.

29 января сообщалось, что российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж

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Российские войска приблизились к Днепропетровской области
#контроль
#telegram
#всу
#удар
#сво
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Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж
29 января 2025, 20:18

Фото: istockphoto/AMilkin

В Донецкой Народной Республике оглашён приговор в отношении 40-летней жительницы Горловки. Она получила 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
Об этом сообщил пресс-служба региональной прокуратуры. В ходе следствия и суда было установлено, что женщина в период с февраля по июнь 2023 года собирала и передавала сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военных. Эти данные впоследствии могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации частей Вооружённых сил РФ.

Горловчанка ничем не привлекала внимание местных жителей. Она работала в городской школе учительницей русского языка и литературы. Суд признал бывшего педагога виновной в шпионаже и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#русский язык
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Российские войска приблизились к Днепропетровской области
29 января 2025, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ продолжают успешно наступать в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Отмечается, что российские войска закрепились в центре населённого пункта Удачное, после чего продолжили продвижение вперёд.

Ранее командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил, что ВС РФ практически достигли Днепропетровской области. По его данным, до границ украинского региона осталось порядка пяти километров.

Военкор Юрий Котенок также сообщал, что на фоне активного продвижения российских военных ВСУ начали стягивать резервы к Днепропетровской области, а также к административной границе ДНР.

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На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат

Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
#россия
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На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат
29 января 2025, 18:32

Фото: iStock/Panama7

На Украине арестовали всё имущество сына бывшего президента страны Петра Порошенко* Алексея* из-за неявки в военкомат. Об этом сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких в своих соцсетях.
Он отметил, что миллиардер Алексей Порошенко* не нашёл денег, чтобы выплатить штраф за уклонение от военной службы, поэтому теперь с него в принудительном порядке будет взыскана 51 тысяч гривен. Также сообщается, что всё его имущество уже арестовано.

В декабре сына бывшего президента Украины объявили в национальный розыск. Его дважды вызывали в военкомат – 4 сентября и 21 октября. Однако он не явился. У Порошенко-младшего* имеется звание лейтенанта запаса.

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*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#имущество
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#всу
#военкомат
#украина
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Высказывания о России и гнев украинцев: за что Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ и как сейчас живет Андрей Данилко
29 января 2025, 17:45

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Андрей Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, на Евровидении-2023 заявил, что окончательно разрывает связи с Россией, где когда-то стал звездой и заработал миллионы. Несмотря на успех, он решил больше не иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом. Но и в Украине артист надолго не остался — он уехал за границу, где продолжает строить свою карьеру. Как сейчас живёт и чем занимается Верка Сердючка — расскажет «Радио 1».

Биография Сердючки


Андрей Данилко родился в обычной семье в Полтаве. Его мать работала маляром, отец был водителем, но рано ушёл из жизни — мальчику тогда было всего семь лет.

«Когда папа устраивал вечерние концерты после полуночи… Знаешь, я всегда боялся стука в окно и фразы отца: "Света, давай побеседуем". Вот это слово "побеседуем"… Я понимал, что мне минуту ещё полежать и я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, бегу к таксофону и набираю 02: "Выезжайте". Он меня раз ударил и извинился», — поделился артист в одном из интервью.

После смерти супруга маме Андрея приходилось целыми днями работать, чтобы прокормить сына и дочь.

С детства Андрей мечтал о сцене: играл в КВН, занимался в театральной студии, а нотную грамоту и музыкальные инструменты освоил, вдохновившись группой «Ласковый май», в которую хотел попасть. Хотя этой мечте не суждено было сбыться, спустя годы продюсер группы Андрей Разин разрешил Верке Сердючке исполнять их хиты, включая «Белые розы».

Андрей Данилко (фото: социальные сети)

Карьера артиста


Впервые зрители увидели Сердючку 8 марта 1991 года. Тогда это был всего лишь сценический номер — Верка выступала в образе проводницы. В те годы Данилко примерял и другие роли, например, милиционера. Однако настоящая музыкальная карьера Сердючки началась в 1996 году, когда она запела.

Одна из первых известных песен — «Я рождена для любви». Именно с неё начался путь к всенародной популярности.

Кроме того, Данилко поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, но долго там не задержался — его отчислили за неуспеваемость. И он решил покорять российскую сцену, и этот выбор стал для него настоящим социальным лифтом.

В то время многим казалось, что Сердючка — скорее российский артист, чем украинский. Однако на родине к Данилко относились неоднозначно: его критиковали за образ Сердючки, считая, что он высмеивает украинскую культуру и язык. Но, несмотря на это, артист продолжал свой путь, не обращая внимания на нападки.

«Я же всегда знаю, как и что может сказать и сыграть Сердючка. В её образе могу так трагедию сыграть, что зритель будет обливаться слезами. То есть набор красок Верки я знаю досконально. Но когда я — это я, у меня происходит жуткий зажим. Абсолютно дурацкая ситуация, которая меня жутко раздражает! Не потому, что не могу! Я себя не знаю! Сердючка может всё, а Данилко — нет», — признавался артист в беседе с «КП».

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Верка Сердючка про СВО


Спустя годы Андрей Данилко развеял сомнения вокруг знаменитой строчки из песни, прозвучавшей в финале Евровидения-2007. Долгое время обсуждалось, что именно он пел — «Lasha Tumbai» или всё же «Russia, goodbye».

Однако на Евровидении-2023 артист дал понять: ответ очевиден.

Внеконкурсное выступление Сердючки окончательно расставило всё по местам. Данилко больше не скрывает своего отношения к России и её гражданам, открыто выражая свою позицию.

«Я полностью закрыл дверь в Россию. Может быть, в старости, на инвалидной коляске, скажу россиянам: ваши родители слушали "Хорошо, всё будет хорошо"», — сказал он для одного из украинских патриотических изданий.

Кроме того, Андрей выразил своё мнение о решении некоторых украинских звёзд остаться в России после начала специальной военной операции. Он отметил, что не собирается критиковать своих коллег, но при этом не может понять их выбор.

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Скандалы из-за русского языка


Одно из последних интервью Андрей Данилко дал в конце июля 2024 года латвийскому телеканалу LTV Ziņu Dienests. В ходе беседы он сделал неожиданное заявление, подчеркнув, что отказаться от русского языка «невозможно».

«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой [Вайкуле]?.. Язык дан для коммуникации», — сказал он.

Артист также отметил, что перевести его знаменитый хит «Все будет хорошо» на украинский язык оказалось бы слишком сложным, так как этот перевод не смог бы передать всего смысла песни.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал Андрея за нежелание выступать на украинском языке.

«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — высказался Кондратюк.

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Кроме того, на одном из концертов, когда Данилко исполнил песню не на украинском, зрительница начала выкрикивать возмущенные реплики и спрашивать, почему он не использует родной язык в своём выступлении. В ответ на это артист прервал концерт и резко попросил женщину замолчать.

«Ты что, выпила лишнего, милочка? Если не прекратишь ругаться, тебя сейчас выведут отсюда. Есть рыбка, балычок, закуски всякие — вот и закусывай», — ответил Данилко.

Вызвал недовольство у соотечественников


В итоге многие украинцы выразили недовольство его поведением. В соцсетях началась волна критики, и артиста начали упрекать за то, что он не исполняет свои хиты на родном языке. Некоторые пользователи обвинили не только Данилко, но и тех, кто продолжал поддерживать его.

Кроме того, украинской аудитории не нравятся постоянные упоминания России в высказываниях Андрея Данилко. Они подозревают, что он стремится сохранить связи с российскими артистами, надеясь в будущем вернуться на российскую сцену. Его также упрекают в жажде денег, утверждая, что ради дополнительного дохода Данилко готов пойти на всё.

Андрей Данилко (фото: социальные сети)

Где сейчас Верка Сердючка


Данилко много гастролировал по всему миру, включая ОАЭ, Германию, США, Израиль и Восточную Европу. Однако на родине его часто критиковали, считая, что он выступает больше для богатых россиян, так как украинские эмигранты якобы не могут себе позволить такие концерты.

В январе 2024 года за политические высказывания он получил штраф в ОАЭ, и ему даже запретили въезд в страну.

Однако сам артист стал более осторожным в выражениях и теперь избегает резких русофобских высказываний. В одном из последних интервью он даже коснулся темы возможного мира с Россией, что также привлекло внимание и вызвало обсуждения.

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#творчество
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#артист
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Участники СВО смогут дистанционно оформить выплату 500 тыс. рублей вместо земли
29 января 2025, 13:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Участники СВО из Подмосковья теперь могут в электронном виде оформить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Эта мера поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов стала доступна в Московской области с 1 января, напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня запустили новую услугу на региональном портале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально простым. Подать заявление и подгрузить документы можно электронно», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату смогут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. При этом на день завершения своего участия в спецоперации они должны иметь место жительства в Московской области.

Поддержка коснётся и семей участников специальной военной операции, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке

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#сво
#спецоперация
#выплаты
#земля
#участок
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
#болатаева людмила
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«Мама и папа всегда рядом»: Мария Погребняк поздравила сына с совершеннолетием
Мария Погребняк трогательно поздравила старшего сына Артёма с совершеннолетием
29 января 2025, 13:41

Артём, Владимир и Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Старший сын Павла и Марии Погребняк Артём стал совершеннолетним. Мама очень тепло и трогательно поздравила ребёнка с днём рождения, посвятив ему большой пост.
«Артем, ты мой первенец, мой старший сын, и, помимо этого, ты для меня самый близкий и верный друг. У нас нет секретов — мы доверяем и вдохновляем друг друга», — написала известная российская певица, блогерша и бизнес-леди.

Многодетная мама назвала своего старшего сына олицетворением всех своих надежд и устремлений. Также она отметила, что Артём очень любящий, внимательный, воспитанный и умный парень.

Нынешний именинник — старший из трёх братьев, родившихся в семье известного российского футболиста Павла Погребняка («Спартак, «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Тосно», «Урал», сборная России) и Марии. От первого мужа женщин воспитывает ещё младших Алексея и Павла. В 2023 году звёздная пара рассталась после 17 лет брака.

Через девять месяцев после громкого разрыва она получила предложение руки и сердца от бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года у пары родился сын Владимир.

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