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Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке, сообщили в местном управлении российской службы. «Мирный житель» подозревается в шпионаже в пользу Киева.
В ведомстве уточнили, что задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.
Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).
Ранее сообщалось, что силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили ночью о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Также известно, что Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь.
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«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — заявили в местном управлении.
Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).
Ранее сообщалось, что силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили ночью о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Также известно, что Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь.
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Мария Моисеева