Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

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Размещение ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда «успокоить» Польшу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.
«Достаточно, что они (Белоруссия) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил политолог.Кедми отметил, что Белоруссия никогда не проявляла агрессии в отношении соседних стран, в отличие от Польши. Та, по его мнению, вечно активно нагнетает напряжённость в регионе.
Ранее, в декабре, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны ракетные системы «Орешник». 26 января Лекашенко вновь «пошутил» на эту тему, заявив, что в стране можно разместить хоть 10 ракетных комплексов — хотя, конечно, на это потребуется не один год.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине. Задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений ВС РФ на территории ДНР.
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Мария Моисеева