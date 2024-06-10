Взял на понт: как командир заставил экс-заключённых на СВО спасти раненых товарищей

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В одном из боев с ВСУ, сражавшихся в рядах ВС РФ бывших заключенных, «взяли на понт», чтобы они эвакуировали раненых сослуживцев. Об этом рассказал доброволец российской армии Александр, его слова публикует портал Daily Storm.
По словам российского военного, во время атак ВСУ бывшие заключённые сначала обещали командиру стоять до конца, однако после того, как некоторые их сослуживцы были ранены, они не захотели их эвакуировать в безопасное место.
Тогда командир отряда, в котором служили бывшие заключенные, обратился к ним по рации и умело подобрал слова, которые смогли их убедить спасти двух раненых бойцов ВС РФ. При этом известно, что использовал он в качестве переубеждения тюремную лексику.
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«В одном из боев мы несли потери и попали в не самую лучшую ситуацию. Через несколько часов меня уже ранили, а на позициях были еще 300-е. Сидельцы не горели желанием их эвакуировать — участок был опасным», — рассказал Александр.
Тогда командир отряда, в котором служили бывшие заключенные, обратился к ним по рации и умело подобрал слова, которые смогли их убедить спасти двух раненых бойцов ВС РФ. При этом известно, что использовал он в качестве переубеждения тюремную лексику.
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Элина Позднякова