В России закрывают колонии из-за отъезда заключенных на СВО

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Ряд колоний в Красноярском крае будут закрыты из-за отъезда заключенных на СВО. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Марк Денисов, приводит его слова РБК.
Он назвал такую тенденцию тревожной, так как закрытие исправительных учреждений негативно повлияет на экономическую ситуацию в регионе.
Он также добавил, что после завершения СВО все вернется в прежнее русло, и так как структура общества не изменится, придется открывать новые колонии, что ударит по бюджету.
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«Для населенных пунктов колонии являются, по сути, градообразующими предприятиям», — пояснил Денисов.
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Анастасия Хохлова