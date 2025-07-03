Российский флаг поднят над Меловым в Харьковской области
Российский триколор поднят над населенным пунктом Меловое в Харьковской области. Минобороны России опубликовало видео освобождения населенного пункта, в котором участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии.
Военнослужащие продолжают продвижение, оттесняя противника от границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных регионов.
Подразделения выбивают противника из укрепленных позиций, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.
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