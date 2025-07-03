В ЕК выступили с призывом к ЕС по Украине
AFP: глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС к ускорению милитаризации для Украины
К увеличению поставок для Киева призвала Евросоюз глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет France-Presse, ее призыв связан с ограничениями американских оружейных поставок.
«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — сказала Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Орхусе в Дании.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала прекращение поставок со стороны США серьезной неудачей для Европы, НАТО и Украины. Перед этим американский телеканал CBS со ссылкой на Белый дом сообщил, что Украина и ряд других государств потеряли приоритет в получении американской помощи.