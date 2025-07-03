ТАСС: экс-мэра Луганска Пилавова подорвала смертница
Женщина-смертница, по предварительной информации, подорвала бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы в четверг, 3 июля.
«[Манолиса] Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сказано в материале.
О гибели чиновника стало известно сегодня днем. Уточнялось, что взрывчатку заложили на улице Тараса Шевченко за дверью. Мощный взрыв полностью разрушил вход в здание, отбросив находящихся рядом людей. Кроме того, сообщалось о трех пострадавших. СМИ писали, что трагедия произошла неподалеку от краеведческого музея, где в тот момент проводили открытие выставки по операции «Поток».