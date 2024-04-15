Российский «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил украинскую САУ «Акация»

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Российские бойцы группировки войск «Север» в районе Харькова нанесли удар по самоходной артиллерийской установке (САУ) «Акация» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат «Ланцет».
Об этом сообщает телеграм-канал «РаZвед_ДоZор». Уточняется, что САУ была атакована в районе населённого пункта Черкасские Тишки. Сначала «Акацию» ошибочно приняли за орудие М109 «Paladin», но на кадрах, переданных с дрона-разведчика, удалось чётко рассмотреть силуэт самоходки 2С3, получившей «цветочное» название. После попадания «Ланцета» в САУ сдетонировал боекомплект, поэтому от орудия мало что осталось.
БПЛА «Ланцет» широко используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Эти аппараты неизменно демонстрируют высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. За время спецоперации «Ланцеты» успели поразить сотни целей, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), САУ и бронетехнику.
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Александр Бойцов