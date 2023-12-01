Российский дрон «Ланцет» уничтожил Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Усовершенствованный российский дрон-камикадзе «Ланцет» ударил по штурмовику Су-25 ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом написало издание «Военное обозрение».
Согласно сообщению, российский беспилотник уничтожил украинский военный самолет на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Издание опубликовало видео, в котором видно, как боеприпас врезается в самолет, после чего произошел взрыв.
Ранее портал Business Insider писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.
В публикации отмечается, что БПЛА «Ланцет» превратились в настоящую проблему для ВСУ. Беспилотник постоянно совершенствуется и после появления новых модификаций представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.
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Ранее портал Business Insider писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.
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Элина Позднякова