Российский морпех уничтожил дрон ВСУ, на котором была просьба не сбивать
Помощник начальника штаба по противодействию беспилотникам зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Лада сообщил об уничтожении украинского разведывательного БПЛА «Лелека». На крыле аппарата операторы ВСУ оставили обращение к российским FPV-расчетам с просьбой не атаковать его.
В беседе с РИА Новости военнослужащий рассказал, что эпизод произошел в мае 2025 года на херсонском направлении. При сближении FPV-дрона с воздушной целью оператор увидел надпись: «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру».
По словам морпеха, послание означало, что потеря беспилотника грозит его украинскому оператору отправкой в пехотное подразделение. Несмотря на просьбу, российский расчет поразил разведывательный аппарат.
Запись атаки позднее разошлась по интернету и стала поводом для мемов, отметил Лада. Военнослужащий заказал шеврон с фразой, оставленной на украинском дроне, и носит его на форме.
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