Ликвидация складов с дронами на Днепропетровщине, срыв ротации ВСУ и сужение котла под Харьковом: последние новости СВО на 5 октября
Российские войска наносят удары по тыловым объектам Украины, ликвидируют пункты управления беспилотниками и срывают переброску резервов ВСУ. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения на Харьковщине, а подразделения «Запада» уничтожают вражеские дроны в воздухе. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 199 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские беспилотники провели серию атак на украинские энергетические и портовые объекты, а также на суда, задействованные в военных поставках. Согласно данным Минобороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток». В Одесской области удар пришёлся по портовому пункту Вилково, используемому для перевалки военных грузов. В порту Черноморск уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, южнее Одессы в море поражён ещё один сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ на ДнепропетровщинеРазведчики группировки «Восток» зафиксировали регулярные приземления вражеских дронов возле Коломийцев Днепропетровской области. Отследив обратные маршруты, они выявили командные пункты беспилотников, размещённые в домах и лесополосах рядом с селом. Расчёты «Мста-Б» нанесли огневой удар по найденным координатам. В результате ликвидированы центры управления дронами, операторы ВСУ на позициях, а также склады с подготовленными к запуску аппаратами и боеприпасами к ним. Потеря этих объектов нарушила работу беспилотной авиации противника и ослабила его способность вести разведку.
Срыв ротации ВСУ на Запорожском направленииРазведывательные дроны группировки «Восток» в Запорожской области засекли перемещение украинской бронетехники, задействованной для смены подразделений и подтягивания резервов к переднему краю. Машины двигались вдоль лесных полос, отдельные единицы несли дополнительные защитные конструкции для противодействия ударам с воздуха.
По выявленным целям одновременно отработали расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударные беспилотники ВС РФ. Техника поражалась как на маршрутах следования, так и в местах временных стоянок и укрытий. Уничтожены боевые бронированные машины противника, включая несколько единиц HMMWV, в том числе оснащённых усиленной защитой. Атаки российских военных сорвали плановую замену частей ВСУ и подвоз резервов к передовым позициям.
Перехват дронов ВСУ на Краснолиманском направленииБойцы войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают выявлять и ликвидировать вражеские дроны и барражирующие боеприпасы в зоне СВО. Расчёты подразделений БпС вместе со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения соединений группировки ведут круглосуточный контроль и подавление аппаратов противника в своей зоне ответственности.
Минувшим днем в ходе боевого дежурства средства воздушной разведки своевременно обнаружили и опознали самолётный БПЛА и барражирующий боеприпас на Краснолиманском направлении. На кадрах объективного контроля, полученных в реальном времени, операторы FPV-перехватчиков 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» настигли вторгшиеся в воздушное пространство аппараты, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» сжимают котёл вокруг украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Как сообщает Минобороны РФ, внутри кольца идут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Продолжается ликвидация блокированных частей противника у Рубленого, Нефедовки, Купино и Чёрного. За сутки окружённые силы ВСУ потеряли более 35 бойцов, уничтожен пункт управления дронами. На внешнем контуре боевые действия ведутся у Приколотного и Аннополья.
Огневое воздействие оказывается по ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке. Кроме того, на Харьковщине поражены личный состав и техника двух механизированных, одной мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Сосновки, Купино, Пионера, Одноробовки и Подсреднего. На Сумщине удары нанесены по формированиям аэромобильной бригады и погранотряда в районах Кияницы, Вакаловщины и Лужков.