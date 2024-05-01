Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

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Российский военный под псевдонимом «Змей» рассказал о том, как 28 дней боролся за жизнь, находясь в окружении на Берховском водохранилище в ДНР.
«Постоянно мы оказывались под обстрелом вражеской артиллерии. Нас атаковали, в том числе, танки», — отметил он в интервью RT.Офицер подчеркнул, что спастись удалось благодаря огневой поддержке сверху. По его словам, до тез пор никто из его взвода не покинул своих позиций, даже «трехсотые». Он сам также получил ранение, которое было обработано на месте.
Российская группа во время контратаки под обстрелом прорвалась глубже в ряды противника. По его словам, наибольшие эмоции он испытал, когда удалось разгромить подразделение «Кракен».
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Артем Кузьмин