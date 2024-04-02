На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского

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Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента Украины произошли по инициативе главы Офиса Андрея Ермака. Он вычищает из близкого окружения Зеленского неугодные элементы.
Ранее Зеленский освободил от должностей ряд помощников и советников, включая своего давнего друга, директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов объяснил перестановки в офисе Зеленского «оптимизацией штата».
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Александр Бойцов