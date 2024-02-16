Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке

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3-я штурмовая бригада, которая на днях была переведена в Авдеевку для стабилизации ситуации, местами находится в окружении. Об этом сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении. Местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180», - заявил Кудряшов.
Он не стал высказывать свое мнение по поводу необходимости удерживания Авдеевки, отметив, что 3-я ОШБр выполняет приказы Генштаба ВСУ.
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Элина Позднякова