Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке

«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел и равнодушие руководства страны. Нами было принято решение сложить оружие», - говорится в видеообращении.

Ранее 119-я бригада ВСУ вела бои в районе Артемовска. Весной 2023 года бригаду вывели в приграничные районы. Уже в декабре прошлого года в соцсетях появились сообщения, что бойцов перекинули в район Белогоровки под Кременной.По их словам, так они могут получить шанс на спасении жизни. Военные отметили, что они честно воевали за свою страну, однако их предали.Ролик распространился в TikTok, но постоянно удалялся. Мобилизованные обращаются помимо президента Украины Владимира Зеленского к главкому ВСУ Валерию Залужному. А это значит, что видео было записано до 8 февраля. Дальнейшая судьба мобилизованных из 119-й бригады неизвестна.