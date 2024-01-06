Российский снайпер описал систему блокировки передвижения частей ВСУ

Предложенные изменения в законодательстве о мобилизации будут распространяться и на тех украинцев, которые покинули страну, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщил телеканал «1+1».