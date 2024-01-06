Российский снайпер описал систему блокировки передвижения частей ВСУ

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Снайперы подразделений Южной группировки российских войск разработали собственную систему блокировки передвижения украинских войск на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал стрелок-разведчик с позывным Леший.
Основная работа происходит ночью, подчеркнул Леший. В это время суток бдительность противника невольно притупляется, он полагает, что раз сам ничего не видит, то и для другой стороны он становится незаметным. Но российские снайперы используют современное тепловизионное оборудование, засекают точки скопления пехоты неприятеля и ведут постоянный прицельный огонь. При этом важно самим постоянно менять скрытые позиции, чтобы не дать себя выследить и не подвергнуться внезапной атаке артиллерии или дронов, заключил российский боец.
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Александр Бойцов