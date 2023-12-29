В ВС РФ поступили первые образцы снайперской винтовки Чукавина

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В подразделения ВС России поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МО РФ.
«Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в то же время она более дальнобойная и точная. Наши бойцы получат дополнительные возможности во время снайперских поединков», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян