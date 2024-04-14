Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и иностранными наёмниками

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Один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации по имени Константин выиграл 17 дуэлей со стрелками Вооружённых сил Украины и западными наёмниками. Такие поединки, по его мнению, являются показателями эффективности работы любого снайпера.
Подтверждением того, что против российского стрелка работали наёмники из западных стран, служат боевые трофеи — их шевроны. Константин в разговоре с ТАСС рассказал, что считает важным показателем победу в таком снайперском противостоянии, потому что на той стороне противник, который ни в чём тебе не уступает и ты проходишь своеобразный экзамен, который либо выдерживаешь на «отлично», либо никак.
Уничтожив снайпера неприятеля, ты сохраняешь жизни своих боевых товарищей, которых твой противник уже не сможет застрелить, продолжил Константин. Поэтому победа над снайпером неприятеля вдвойне ценна, заключил российский боец.
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Александр Бойцов