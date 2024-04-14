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Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и иностранными наёмниками

14 апреля 2024, 08:17
Фото: istockphoto/Three Spots

Фото: istockphoto/Three Spots

Один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации по имени Константин выиграл 17 дуэлей со стрелками Вооружённых сил Украины и западными наёмниками. Такие поединки, по его мнению, являются показателями эффективности работы любого снайпера.


Подтверждением того, что против российского стрелка работали наёмники из западных стран, служат боевые трофеи — их шевроны. Константин в разговоре с ТАСС рассказал, что считает важным показателем победу в таком снайперском противостоянии, потому что на той стороне противник, который ни в чём тебе не уступает и ты проходишь своеобразный экзамен, который либо выдерживаешь на «отлично», либо никак.

Уничтожив снайпера неприятеля, ты сохраняешь жизни своих боевых товарищей, которых твой противник уже не сможет застрелить, продолжил Константин. Поэтому победа над снайпером неприятеля вдвойне ценна, заключил российский боец.

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#победа
#всу
#наемники
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Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО
Потерявший ногу в боях за Артемовск русский сапер Ашкеназе вернулся на передовую
14 апреля 2024, 08:57

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российский боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, решил вернуться в зону проведения СВО, пишет издание РИА Новости.
Военный прежде был командиром одного из подразделений, входящего в инженерно-саперный батальон имени Карбышева. Во время боев за Артемовск боец получил ранение и позже был награжден медалью "За отвагу".
«Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал сто двадцатые минометы ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилет, контузия, подрыв», — рассказал собеседник издания.

После окончания реабилитации и протезирования, российский военный вновь решил отправиться на службу. Он заявил, что его личная мотивация состоит в том, чтобы защитить страну от нацизма и прийти к победе.


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#мотивация
#сво
#ранение
#артемовск
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Депутат Карчаа: Возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет часть Европы
14 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
По его словам, киевский режим всеми силами пытается спровоцировать такой инцидент. Депутат не исключил, что таким жестоким и бесчеловечным способом Запад, полностью руководящий и направляющий украинские силы, стремится «перекроить» линию боевого соприкосновения.

Такой вариант развития событий позволит западным союзникам Украины создать «мировой шум» и обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности, считает Карчаа. Как следствие, Энергодар и прилегающие территории зоной повышенной опасности для многих государств. На основании этого Запад может потребовать вывода оттуда российских войск и ввода международных сил, заключил депутат.

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#запорожская аэс
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Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили подстанцию у ж/д станции «Лосево» в Харькове
14 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/Zeferli

ВС РФ нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет издание РИА Новости.
Он рассказал, что по информации агентуры, минувшей ночью российская армия «Геранями» нанесла удар по ж/д станции «Лосево» в Харькове. В результате атаки в городе и области были замечены перебои с электричеством.

Прежде о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги в регионе сообщал украинский телеканал «Общественное».

Минувшей ночью ВСУ выпустили 10 дронов на территорию Краснодарского края. Все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Также сообщалось о перехвате пяти дронов над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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#пво
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ВСУ готовят Херсон к уличным боям – Сальдо
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к уличным боям
14 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Губернатор Херсонской области Владимир Сардор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят подконтрольный Киеву Херсон к уличным столкновениям, передает РИА Новости.
«Противник строит укрепления, блокпосты, баррикады. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах», – уточнил собеседник агентства.

Сальдо добавил, что российские военные осведомлены об этом.

Ранее Сальдо высказался о возможности распада Украины. По его словам, распад государства – это возможное развитие событий. Как отметил губернатор Херсонской области, после окончания президентских выборов и победы Владимира Зеленского он понял, что «бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему».

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#киев
#херсонская область
#губернатор
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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, в Харьковской и Сумской областях включена тревога
14 апреля 2024, 01:24

Фото: iStock/maki_shmaki

В Харькове прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественный» в своем Telegram-канале.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, в Харьковской и соседней Сумской областях объявлена воздушная тревога.

12 апреля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали район поселка Циркуны на окраине Харькова и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили туда свои силы.

Ранее украинская газета «Страна» сообщила о взрыве в Харькове. Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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#харьков
#воздушная тревога
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#украина
#сво
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ВСУ применили в ходе удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы
ТАСС: ВСУ применили для атаки по Токмаку созданные странами НАТО бомбы GLSDB
13 апреля 2024, 23:56

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Токмак использовали малокалиберные бомбы наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами НАТО, этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.
По словам собеседников, вывод о применении данного артиллерийского снаряда сделан на основании осколков, найденных на месте атаки.

Отмечается, что снаряд GLSDB был разработан компаниями Boeing и Saab Group, запускается из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Несмотря на то что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», – добавили в оперативных службах.

Ранее ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области. В результате обстрела были частично разрушены пять домов, в том числе три двухэтажных, один отдельно стоящий частный дом и один пятиэтажный. Десять человек погибли.

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#ракета
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#запорожская область
#украина
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Киев ввел танки и технику в ДНР до начала АТО – боец ополчения
Боец ополчения: Киев ввел танки и технику в ДНР до начала АТО
13 апреля 2024, 23:23

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Киевский режим ввел военную технику на территорию Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала Антитеррористической операции (АТО), заявил боец ополчения по прозвищу Крест. Он рассказал РИА Новости, что в то время по Донецкой и Луганской областям уже шли украинские танки.
«Люди встречали их без оружия, останавливали своим телом», – сообщил боец.

По словам Креста, начало АТО было объявлением войны, так как Киев использовал оружие неизбирательного действия против мирных жителей. Он добавил, что обстрелы центра Донецка побудили его присоединиться к ополчению.

Ранее при обстреле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты с около 9 тысячами поражающих элементов.

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#танки
#обстрел
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Сальдо сообщил о гибели человека в результе обстрела ВСУ Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, трое пострадали
13 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Soumen Hazra

Украинские войска обстреляли дома в Алешках Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
В результате этого обстрела погиб один местный житель. Ещё трое получили осколочные ранения. Все они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки украинские войска обстреляли территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Местные власти сообщают о большом количестве погибших и пострадавших.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал вполне возможным раскладом событий полный распад Украины.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#ракетный удар
#пострадавший
#погибший
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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Минздрав назвал тяжёлым состояние пострадавших при ракетном ударе по Луганску
13 апреля 2024, 21:15

Фото: iStock/Iulianna Est

Состояние пострадавших при украинском ракетном ударе по машиностроительному заводу в Луганске оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства республики.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, который планировалось запустить в ближайшее время. В результате этого удара пострадали девять человек.

Пащенко отметила, что пациенты находятся в тяжёлом состоянии. В основном, они получили множественные переломы, некоторым пришлось прибегнуть к ампутации. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

Жители близлежащих к заводу домов получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#ракетный удар
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