Российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил текущую ситуацию на линии фронта и изменения, происходящие на различных направлениях. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.