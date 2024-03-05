Российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне

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Российский тяжёлый снайпер с позывным Лис уничтожил высокопоставленного украинского офицера метким выстрелом через щель в окне. Суда по радиоперехвату, убитый был полковником ВСУ, командиром батальона разведки.
По словам Лиса, работа снайпера часто приходится на ночное время, когда противник ослабляет бдительность. Современные оптико-электронные приборы позволяют безошибочно отслеживать цели. Боец рассказал, что ему пока не приходилось участвовать в снайперских дуэлях со стрелками ВСУ, но однажды он работал по элитному подразделению Сил специальных операций Украины.
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Александр Бойцов