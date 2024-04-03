Снайпер ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ

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Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировал двух снайперов украинской армии около Работино Запорожской области. Это произошло в момент смены позиции бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости старший снайпер с позывным «Ветка».
«Иногда везет — ротация (противника) проходит рядышком, в районе 200-300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил военный.Боец добавил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.
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Алина Юрчак