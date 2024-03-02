Российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ

Фото: iStock/Artem Zakharov
За одну ночь российский снайпер уничтожил целое отделение ВСУ, об этом сообщили в Минобороны.
Боец с позывным «Шика» устраняет противника на расстоянии до одного километра. В результате выполнения боевой задачи, снайпер уничтожил семь бойцов ВСУ. Российский военный ликвидировал противника в промежутке с полуночи до пяти часов утра.
В беседе с информационным агентством ТАСС, «Шика» также рассказал, что не ведет подсчет пораженных целей, так как за него это делает командование.
Читайте также:
Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: Новороссийские и ставропольские десантники захватили опорники ВСУ
В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА
«75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика.
Читайте также:
Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: Новороссийские и ставропольские десантники захватили опорники ВСУ
В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА
Анастасия Хохлова