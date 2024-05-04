Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных

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За прошедшую неделю 14 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам на линии боевых столкновений.
Об этом 4 мая сообщило Министерство обороны Российской федерации в своей регулярной сводке.
Ранее пленный военнослужащий из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины Валерий Жадан отметил, что украинские войска перестали обучать мобилизованных военнослужащих штурмовым действиям. Он пояснил, что в настоящее время приоритет отдается обучению обороне, а не наступлению. Согласно его словам, мобилизованных учат прежде всего обороняться, включая тактику движения в составе двоек и троек.
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«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Ранее пленный военнослужащий из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины Валерий Жадан отметил, что украинские войска перестали обучать мобилизованных военнослужащих штурмовым действиям. Он пояснил, что в настоящее время приоритет отдается обучению обороне, а не наступлению. Согласно его словам, мобилизованных учат прежде всего обороняться, включая тактику движения в составе двоек и троек.
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Артем Кузьмин