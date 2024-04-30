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Украинское командование отправляет для участия в военных действиях непригодных к службе. Например, таких солдат бросили оборонять Очеретино, рассказал агентству ТАСС пленный украинский военный Александр Ведерников.
Он рассказал, что был мобилизован как ограниченно годный. Специальной подготовки до отправки в зону СВО он не проходил.
По словам военнопленного, в какой-то момент командование ВСУ сообщило, что его в составе подразделения перебросят в Запорожскую или Херсонскую область, где они будут охранять штабы и дежурить на блокпостах.
Однако бойцы обманом были отправлены в Очеретино. Собеседник издания рассказал, что украинские командиры уверяли его и сослуживцев в том, что перед ними будет еще несколько линий обороны. Однако оказалось, что их бросили на передовые позиции. Большинство солдат ВСУ несли службу будучи непригодными к ней, добавил военнопленный.
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По словам военнопленного, в какой-то момент командование ВСУ сообщило, что его в составе подразделения перебросят в Запорожскую или Херсонскую область, где они будут охранять штабы и дежурить на блокпостах.
Однако бойцы обманом были отправлены в Очеретино. Собеседник издания рассказал, что украинские командиры уверяли его и сослуживцев в том, что перед ними будет еще несколько линий обороны. Однако оказалось, что их бросили на передовые позиции. Большинство солдат ВСУ несли службу будучи непригодными к ней, добавил военнопленный.
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Анастасия Хохлова