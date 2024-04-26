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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет бойцов отказываться от прохождения медицинского обследования. Об этом заявил украинский пленник Александр Шурыгин, передает РИА Новости.
По его словам, он выразил желание пройти военно-врачебную комиссию, чтобы избежать отправки на передовую. Шурыгин отметил, что многие украинские солдаты сталкиваются с физическими ограничениями, такими как затруднения в движении, но при этом подчеркнул, что такие навыки критически важны на поле боя.
Он также сообщил, что украинским военнослужащим, отказавшимся идти на фронт, угрожали уголовным преследованием. Шурыгин выразил разочарование в своих командирах, называя их «балаболами» и указывая на разницу между их обещаниями и реальными действиями.
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