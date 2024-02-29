Российского военного обвинили в том, что он воевал на стороне ВСУ

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Военному российской армии Радику Богданову после обмена пленными предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает «Коммерсантъ».
52-летний уроженец Башкирии Радик Богданов проходит по уголовному делу о вступлении в ряды вооруженных сил на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Богданов уже признал себя виновным в предъявленном обвинении.
Согласно данным «Коммерсанта», дело Богданова, скорее всего, будет переквалифицировано по статье о добровольной сдаче либо по статье о государственной измене как сдаче врагу. В последнем случае он может быть приговорен к пожизненному заключению.
По версии следствия, россиянин сдался в плен силам ВСУ летом прошлого года в районе села Водяное (ДНР). После обучения Богданов вступил в добровольческий батальон «Скала». 3 января этого года мужчина вернулся на родину по итогам обмена военнопленными.
Украинские Telegram-каналы ранее сообщали, что военнопленный Радик Богданов вступил в ряды ВСУ летом прошлого года.
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Согласно данным «Коммерсанта», дело Богданова, скорее всего, будет переквалифицировано по статье о добровольной сдаче либо по статье о государственной измене как сдаче врагу. В последнем случае он может быть приговорен к пожизненному заключению.
Украинские Telegram-каналы ранее сообщали, что военнопленный Радик Богданов вступил в ряды ВСУ летом прошлого года.
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Александр Климов