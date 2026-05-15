Тайные маршруты ВСУ, противоракетный маневр и «Молния» на страже неба: последние новости СВО на 15 мая
Ночные удары, работа штурмовых подразделений и охота на скрытые позиции ВСУ — сразу на нескольких направлениях спецоперации российские подразделения провели серию операций с применением артиллерии, ударных беспилотников, авиации и тяжелых огнеметных систем. Особое внимание уделялось уничтожению пунктов управления БПЛА, складов боеприпасов и укрепленных позиций противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Подготовка к штурму и борьба с дронами
Как сообщает Минобороны России, на полигонах в тыловой зоне проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике военнослужащие штурмовых подразделений «Южной» группировки войск продолжают интенсивную подготовку к боям за укрепленные позиции ВСУ. Главной задачей тренировок стало повышение эффективности действий штурмовых групп в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.
Военные отрабатывают скрытный подход к позициям противника, штурм опорных пунктов, ликвидацию хорошо укрепленных огневых точек и блиндажей. Отдельное внимание уделяется оказанию первой медицинской помощи прямо в зоне боя.
Каждую тренировку адаптируют под особенности местности и сложность предстоящих задач. Для повышения реалистичности активно используются беспилотники. Штурмовые группы учатся отражать атаки ударных дронов, осваивают защиту от сбросов боеприпасов и имитируют уничтожение БПЛА противника.
Разведка вскрыла скрытые маршруты ВСУ
В Запорожской области расчет разведывательного беспилотника войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружил скрытые маршруты подвоза и перемещения живой силы противника. Операторы сумели выявить замаскированные в густой лесополосе полевые склады с боекомплектом, а также укрепленные блиндажи ВСУ.
Полученные координаты были немедленно переданы расчетам 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С». Артиллеристы быстро навели орудия и нанесли серию точных ударов по выявленным целям.
Средства объективного контроля зафиксировали мощную вторичную детонацию. В результате удара уничтожен скрытый боекомплект, разрушены блиндажи, а противник понес потери в живой силе.
«Гиацинт-Б» ударил по складам и пунктам управления
На Краснолиманском направлении расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотниками, склады горюче-смазочных материалов, наблюдательные пункты и личный состав ВСУ.
Во время разведки с применением БПЛА были выявлены замаскированные позиции и скопление живой силы. Координаты оперативно поступили на командный пункт артиллерии, после чего расчеты «Гиацинт-Б» открыли беглый огонь по целям на дальности более 20 километров.
Возникшее после ударов возгорание уничтожило заправочную технику и личный состав ВСУ. Корректировка огня в режиме реального времени позволила добиться точного поражения целей при минимальном расходе боеприпасов.
После выполнения задачи военнослужащие сразу замаскировали технику, чтобы не дать противнику обнаружить позиции артиллерии.
Удар с воздуха и противоракетный маневр
В оборонном ведомстве рассказали, что экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по расположению личного состава и замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Удар выполнялся авиационными ракетами по заранее разведанным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.
Ночной залп «Солнцепека»
В Сумской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» войск РХБ защиты группировки «Север» ночью уничтожил пункт управления БПЛА, опорный пункт и скопление боевиков ВСУ, скрывавшихся в лесном массиве.
Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с использованием беспилотников. После получения координат расчет выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и нанес удар термобарическими боеприпасами.
Залп, как отмечается, не оставил противнику шансов. После выполнения задачи экипаж осуществил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.
Уничтожение подразделений ВСУ обеспечило продвижение российских штурмовых групп на важном участке фронта. Специалисты войск РХБ защиты подчеркивают высокую огневую мощь ТОС-1А «Солнцепек» и ее эффективность при уничтожении противника, укрывающегося в окопах, укрепленных сооружениях и бронетехнике.
Работа ночью, по словам военных, позволяет не только повысить безопасность экипажей, но и создать эффект неожиданности. Те, кому удается избежать поражения, нередко предпочитают оставить позиции и отступить.
Попадая в цель, термобарический снаряд сначала распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Высокая температура и избыточное давление уничтожают все живое в зоне поражения.
Координация действий расчетов ТОС-1А осуществляется через штатные средства связи, закрытую систему обмена информацией и налаженные каналы передачи данных, что позволяет быстро принимать решения и сохранять эффективность работы в любых условиях.
«Молния» уничтожила беспилотную авиацию ВСУ
Еще один удар по инфраструктуре беспилотной авиации ВСУ был нанесен в Запорожской области. Во время воздушной разведки расчеты БПЛА группировки «Восток» обнаружили скрытые в лесополосах позиции подразделений беспилотной авиации противника.
Были выявлены антенные комплексы, наземные станции управления и замаскированные тяжелые гексакоптеры ВСУ. После передачи координат в дело вступили расчеты ударных беспилотников самолетного типа «Молния».
Операторы подняли аппараты в воздух, вывели их на цели и выполнили точное пикирование прямо на укрытия противника. В результате были уничтожены пункты управления, антенные мачты и подготовленные к вылету гексакоптеры.
Ликвидация этих объектов лишила ВСУ возможности применять ударные беспилотники и вести аэроразведку на данном направлении.