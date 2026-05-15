Стало известно о том, что ВСУ насильно ампутируют конечности российским пленным
Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно ампутируют конечности российским военнопленным. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он пояснил, что эта информация содержится в показаниях освобождённых пленных РФ. Россияне рассказали не только о насильственных ампутациях, но и о других издевательствах, которые устраивали украинцы. Например, о содержании людей в клетках под палящим солнцем или в сильном холоде.
Мирошник не раз заявлял о пытках ВСУ в отношении российских военнопленных. Согласно материалу, международные организации, которые посещают пленных на Украине, делают это формально и не стремятся узнать жестокую правду о том, с чем сталкиваются россияне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: