Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103
Министерство обороны РФ вернуло 103 российских военных с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минобороны уточнили, что взамен передали 103 пленных бойца Вооружённых сил Украины. В настоящее время российские военные находятся в Белоруссии. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова работает с ними.
В ближайшее время их отправят в Россию, где военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Лантратова добавила, что среди вернувшихся из украинского плена — 31 раненый боец.
В военном ведомстве отметили, что гуманитарное посредничество в этом обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты. Последний раз обмен пленными проходил 26 июня по формуле 160 на 160.
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