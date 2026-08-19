Более 450 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью

19 августа 2026, 09:52

Над Россией сбили 453 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 453 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





Массированная атака велась в период с 20:00 вторника до 08:00 среды. Ее отражали в 22 регионах страны: Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Московской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Башкортостан. Также воздушные цели сбивали над акваторией Черного моря.

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