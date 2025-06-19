Россия и Украина провели обмен военнопленными
В рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, состоялся обмен военнопленными.
По информации Минобороны РФ, России возвращена группа военнослужащих, ранее находившихся на подконтрольной Киеву территории. Взамен передана группа украинских военнопленных.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка, после чего они будут направлены в Россию.
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