Россия и Украина провели обмен военнопленными

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В рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, состоялся обмен военнопленными.



По информации Минобороны РФ, России возвращена группа военнослужащих, ранее находившихся на подконтрольной Киеву территории. Взамен передана группа украинских военнопленных.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка, после чего они будут направлены в Россию.




Виктория Иванченко

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