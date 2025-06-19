Глеб Клубничка из «Дома-2» рассказал о находящемся на СВО Александре Задойнове

19 июня 2025, 13:18

Глеб Жемчугов: экс-участник «Дома-2» Александр Задойнов находится на СВО

Глеб Жемчугов (Фото: кадр из эфира шоу «Дом-2»)

Глеб Жемчугов, больше известный как Глеб Клубничка, уже несколько лет проживет в Крыму, но продолжает поддерживать отношения с некоторыми участниками скандальной телестройки «Дом-2». В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» Жемчугов рассказал, что недавно общался с Александром Задойновым, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.







«Задойнов — разведчик, он по жизни воин. Когда узнал, что он ушел на СВО, я не удивился. Саша всегда говорил про армию уважительно», — поделился Жемчугов.