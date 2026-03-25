Россия продолжает диалог с США по Украине: что известно о переговорах?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает контакты с представителями США по вопросам Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются. Мы получаем информацию о том, что происходит», — отметил Песков.
Россия подчеркивает готовность искать переговорное решение украинского кризиса. Власти опираются на понимания, достигнутые президентами России и США во время саммита на Аляске. Основное внимание уделяется устранению первопричин конфликта, связанных с угрозами национальной безопасности нашей страны.