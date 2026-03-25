ВС РФ освободили село Никифоровка в ДНР
Армия России освободила село Никифоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным военного ведомства, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря усилиям подразделения группировки войск «Юг».
За сутки украинское командование потеряло около 200 боевиков, а также десять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три боевые бронемашины, столько же складов с боеприпасами и станций РЭБ.
Ранее сообщалось, что почти 400 вражеских БПЛА пытались атаковать Россию прошедшей ночью. Силы ПВО предотвратили налет на 14 регионов страны.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
