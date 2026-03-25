В Кронштадте подсчитывают ущерб после атаки беспилотников ВСУ
В Кронштадтском районе Петербурга оценивают ущерб после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Кононов.
Напомним, ранним утром 25 марта в Кронштадте предотвратили атаку вражеских БПЛА. В результате инцидента повреждения получили несколько жилых домов и порядка 18 автомобилей, жертв и пострадавших нет.
«Мы сейчас подсчитываем ущерб. Губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин оперативно на месте провели городской штаб по ликвидации, всё осмотрели, поговорили с жителями», — приводит «Петербургский дневник» слова Кононова.
Он подчеркнул, что специалисты уже начали работы по устранению последствий атаки ВСУ. Кроме того, сейчас регистрируют жителей, чье имущество так или иначе пострадало.
Для людей организовали пункт горячего питания. Его открыли в 50 метрах от места происшествия — на Флотской улице в БКЦ «Батискаф».