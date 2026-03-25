В Кронштадте подсчитывают ущерб после атаки беспилотников ВСУ

25 марта 2026, 12:25

В Кронштадтском районе Петербурга оценивают ущерб после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Кононов.





Напомним, ранним утром 25 марта в Кронштадте предотвратили атаку вражеских БПЛА. В результате инцидента повреждения получили несколько жилых домов и порядка 18 автомобилей, жертв и пострадавших нет.





«Мы сейчас подсчитываем ущерб. Губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин оперативно на месте провели городской штаб по ликвидации, всё осмотрели, поговорили с жителями», — приводит «Петербургский дневник» слова Кононова.