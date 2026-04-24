Россия вернула 193 военных из украинского плена и передала 193 пленных ВСУ
Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена. Взамен российская сторона передала 193 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В МО России подчеркнули, что США и ОАЭ приложили посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена.
«24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заявили в военном ведомстве.Сообщается, что вскоре все российские военнослужащие отправятся в РФ, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.