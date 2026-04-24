24 апреля 2026, 11:58

Герой ДНР Жога: Украина и Запад не заинтересованы в урегулировании конфликта

Украинские власти и их западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в УрФО, герой ДНР Артём Жога.





Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не является независимым политиком и действует исключительно под влиянием Запада.





«Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряжённости на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс», — заявил Жога в интервью RT.