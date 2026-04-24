Герой ДНР Жога: Украина и Запад не заинтересованы в урегулировании конфликта
Украинские власти и их западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в УрФО, герой ДНР Артём Жога.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не является независимым политиком и действует исключительно под влиянием Запада.
«Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряжённости на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс», — заявил Жога в интервью RT.
По его словам, урегулирование конфликта на Украине может спровоцировать в странах Запада расследования, связанные с финансированием украинской армии и Киева. После этого некоторые политики могут предстать перед судом за хищения, растраты и превышение должностных полномочий, заключил Жога.