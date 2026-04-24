«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил опорные пункты ВСУ под Харьковом
Командир взвода огнеметных систем с позывным «Атом» заявил, что экипаж ТОС-1А «Солнцепек» из группировки «Север» ударил по замаскированным позициям в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, расчет уничтожил четыре опорных пункта в лесополосе, три пикапа и более 15 военных противника. Операторы разведывательных БПЛА вели цели и уточняли координаты перед ударом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
