Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией

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В зоне СВО заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против ВСУ.
Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.
Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам ВСУ.
Также стоит отметить, что противник иногда использует коптер «Баба Яга» для подобных целей, оснащая его дронами-камикадзе вместо боеприпасов.
Информация о характеристиках «Пчелки» ограничена, но известно, что она оснащена двигателем внутреннего сгорания. Дополнительные технические детали не разглашаются.
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Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам ВСУ.
Информация о характеристиках «Пчелки» ограничена, но известно, что она оснащена двигателем внутреннего сгорания. Дополнительные технические детали не разглашаются.
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Артем Кузьмин