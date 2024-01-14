В России разработали новую платформу для спутников

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Специалисты компании «Решетнев» разработали новую платформу для космических аппаратов массой до одной тонны.
По информации ТАСС, первым спутником, созданным на базе этой унифицированной платформы, станет перспективный спутник персональной связи «Гонец-М1».
В компании подчеркнули, что конструктивно-компоновочная схема новой платформы позволит осуществлять серийное производство спутников с соблюдением необходимого такта сборки и применением модульного принципа производства.
Это также повысит надежность будущих космических аппаратов, уменьшит сроки изготовления и снизит общую стоимость работ.
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В компании подчеркнули, что конструктивно-компоновочная схема новой платформы позволит осуществлять серийное производство спутников с соблюдением необходимого такта сборки и применением модульного принципа производства.
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Артем Кузьмин