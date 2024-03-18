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В России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники

18 марта 2024, 08:31
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Специалисты научно-производственного объединения «Кайсант» разработали купольную станцию для подавления беспилотников, работающих по системе FVP (англ. First-Person View - вид от первого лица - прим. ред.). Система предназначена для защиты бронетехники и автомобильного транспорта.

Как рассказала РИА Новости директор по развитию предприятия Алёна Баландина, система будет использовать направленное излучение «зонт» и защитит от ударов с воздуха танки, автомашины и БМП. Новая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнена в формате небольшого чемоданчика и весит всего два килограмма, так что её будет удобно переносить и легко использовать.

Она также уточнила, что система РЭБ К-1000 «гасит» сигнал, управляющий FVP-дронами в двух диапазонах — 800 и 900 мегагерц. В настоящее время инженеры «Кайсанта» планируют разработку аналогичных устройств, которые будут подавлять БПЛА в трёх-четырёх диапазонах на более высоких частотах. Баландина отметила, что на заводе уже приступили к серийному выпуску К-1000. Поступил заказ на партию систем РЭБ от правительства Москвы, ведутся переговоры о массовых поставках системы в зону спецоперации.

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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с 10-летием воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024, 09:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с десятилетием воссоединения Крыма с Россией и отметил глобальное значение этого факта для будущего нашей страны и всего мира, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он напомнил, что Крым стал частью современной Росси по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

«Это событие стало торжеством исторической справедливости, а также значимым геополитическим фактором, определившим последующий ход мировой истории», — подчеркнул Брынцалов.
Он также отметил, что вхождение в состав России дало полуострову импульс для экономического развития, жизнь населения стала комфортнее, так что люди в полной мере убедились в правильности выбора, сделанного десять лет назад.

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#игорь брынцалов
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#мособлдума
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Военнослужащий на Сахалине получил семь лет за уклонение от службы в зоне СВО
18 марта 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по статье УК РФ о самовольном оставлении места службы. С учётом уже имевшегося у него испытательного срока за другое преступление, ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Было установлено, что в августе 2023 года мужчина без уважительной причины не явился к месту прохождения воинской службы в зоне специальной военной операции. В это время он находился у себя дома в Южно-Сахалинске. Дезертира объявили в розыск, а 29 декабря его задержали сотрудники военной полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к суду за военное преступление. Тогда Корсаковским районным судом ему был назначен испытательный срок, который к моменту совершения нового правонарушения ещё не истёк. В связи с этим военный суд отменил ему условное наказание и приговорил дезертира к к шести годам лишения свободы по части 5 статьи 337 УК РФ. С учётом ранее совершённого преступления, срок заключения был увеличен до семи лет.

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#рф
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ЦИК: После обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13 процентов
18 марта 2024, 07:50

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Москве, сообщили в ЦИК РФ.
Согласно оглашенным чуть ранее Центризбиркомом общефедеральным данным, по результатам обработки свыше 99 процентов избирательных протоколов действующий глава российского государства набирает 87,33% голосов.

Что касается остальных кандидатов, чьи фамилии фигурировали в избирательном бюллетене, то Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Помимо столицы, Владимир Путин после обработки 100% протоколов уверенно побеждает также в таких, например, регионах, как Коми, Тува, Приморье, ЕАО, Псковская, Ярославская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Владимирская области, Республика Алтай, а также Чеченская Республика (в последней президент России набрал 98,99 процентов голосов зарегистрированных избирателей).

Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.


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#выборы
#президент
#москва
#цик
#владимир путин
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CBS News: После сдачи анализа ДНК женщина узнала, что она — на четверть лабрадор
18 марта 2024, 07:20

Фото: iStock/SeventyFour

Жительница канадского города Торонто проверила деятельность лаборатории, выполняющей ДНК-тесты для определения пород собак, и была крайне удивлена его результатами, сообщает телеканал CBS News.
Журналистка Кристина Хагер отправила мазок из своего рта в лабораторию компании DNA My Dog. Спустя некоторое время она получила по почте результаты, из которых следовало, что ДНК Кристины показывает её происхождение на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.

При этом в лаборатории заявили, что проводивший ДНК-тест лаборант «не смог найти достаточное количество ДНК для получения более точного результата». О том, как в принципе были получены столь обескураживающие результаты, в лаборатории не сообщили.

Более честный ответ Хагер получила и от американо-австралийской компании Orivet, которая после полученного мазка сообщила репортёрше, что их лаборант просто не смог из представленного образца определить породу собаки.

Комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, директор DNA My Dog Джессика Барнетт заявила, что подобные результаты невозможно получить из образца человеческой ДНК, и Кристина Хагер просто решила «хайпануть» на всей этой истории.

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#животные
#тесты
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Нейросеть «Жириновский» высказалась об итогах выборов в России и рекордной явке
18 марта 2024, 06:03

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Александр Кряжев

Политический нейросетевой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на завершившихся в воскресенье выборах президента России. Он считает, что россияне — «единый, сильный и неравнодушный народ», как сообщает РИА Новости.
«Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлевских звёзд и до тропинки у дома!» — добавил алгоритм, отметив, что крайне важно регулярно ходить на выборы.

Ранее действующий президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе, поблагодарил всех россиян за поддержку и доверие, заявив, что все они — одна и та же команда. По мнению Владимира Путина, высокая явка избирателей в первую очередь связана с тем, что Россия сегодня переживает драматический этап своего развития и вынуждена «с оружием в руках защищать интересы наших граждан».

Результат главы РФ Владимира Путина на выборах президента России после обработки 96 процентов всех избирательных протоколов составил 87,35% голосов всех россиян, принявших участие в голосовании. На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,29% голосов. У представителя «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,82%, а у лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого — 3,16% голосов избирателей.

Ранее нейросеть «Жириновский», презентованная на площадке ПМЭФ, ответила на вопрос о том, кто будет следующим президентом России. Искусственный интеллект сообщил, что делать предсказания пока рано.

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#владимир жириновский
#компьютер
#итоги
#выборы
#россия
#голосование
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В Минтруде при назначении досрочных пенсий произошел сбой
«Ъ»: Назначение пенсий под угрозой после сбоя в Минтруде
18 марта 2024, 06:03

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Сбой информационной системы Министерства труда может нарушить назначение досрочной пенсии, сообщает «Коммерсантъ».
Издание обнаружило, что данные специальной оценки рабочего места, определяющей вредность и опасность условий труда, были частично утеряны или неправильно отображены в базе данных. Этот параметр необходим для расчета досрочной пенсии социальным фондом.

Люди, работающие во вредных и опасных условиях труда, могут ожидать ускорения выхода на пенсию – мужчины в 50 лет и женщины – в 45. Всего в опасных отраслях в России работает около восьми миллионов человек, включая шахтеров, металлургов и сотрудников химпроизводства.

Несмотря на собственную базу данных социальных фондов, информационная система Министерства труда имеет приоритет. Это подтвердила Федерация независимых профсоюзов России.

Ранее сообщалось, что пенсия увеличится вдвое.

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#минтруд
#пенсии
#пенсионеры
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Путин набирает 87,35% голосов после обработки 96 процентов протоколов
18 марта 2024, 04:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Результат главы РФ Владимира Путина на выборах президента России после обработки 96 процентов всех избирательных протоколов составляет 87, 35% голосов всех россиян, принявших участие в голосовании. Таковы свежие данные ЦИК РФ.





На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,29% голосов. У представителя «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,82%, а у лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого — 3,16% голосов избирателей.

Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом.

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#владимир путин
#лдпр
#кпрф
#цик
#выборы
#голосование
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В Финляндии заявили о высшем уровне организации выборов президента РФ
Финский журналист Хейсканен: Выборы в России прошли на крайне высоком уровне
18 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Организация президентских выборов в России была на высшем уровне, заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что выборы были честными и прозрачными. Собеседник издания отметил, что он наблюдал за процессом голосования в Санкт-Петербурге и Москве.

«Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк – это только русофобская, как говорится, отрыжка», – считает он.

Хейсканен добавил, что наблюдателями на выборах выступили иностранные гости, прибывшие на Молодежный фестиваль в Сочи. Они также отметили высокий уровень выборов.

Выборы главы государства состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 93,06 процента протоколов он набрал 87,26 процента голосов.

Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Гранту Шапку на слова о «сворованных выбора».

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Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
Путин: смерть Навального – грустное событие
18 марта 2024, 03:07

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин ​охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие, передает Lenta.ru.
«У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», – отметил Путин.

Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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