В России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники

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Специалисты научно-производственного объединения «Кайсант» разработали купольную станцию для подавления беспилотников, работающих по системе FVP (англ. First-Person View - вид от первого лица - прим. ред.). Система предназначена для защиты бронетехники и автомобильного транспорта.
Она также уточнила, что система РЭБ К-1000 «гасит» сигнал, управляющий FVP-дронами в двух диапазонах — 800 и 900 мегагерц. В настоящее время инженеры «Кайсанта» планируют разработку аналогичных устройств, которые будут подавлять БПЛА в трёх-четырёх диапазонах на более высоких частотах. Баландина отметила, что на заводе уже приступили к серийному выпуску К-1000. Поступил заказ на партию систем РЭБ от правительства Москвы, ведутся переговоры о массовых поставках системы в зону спецоперации.
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Александр Бойцов