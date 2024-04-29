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«Россияне атакуют и продвигаются»: ВСУ об отступлении

29 апреля 2024, 06:44
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия была вынуждена отложить строительство оборонных объектов из-за российской агрессии и отступить, сообщает газета Japan Times со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, солдатам приказано бросить лопаты и ждать дальнейших указаний.

«Россияне атакуют и продвигаются», – рассказал военнослужащий.



Издание отметило, что выделение США нового пакета военной помощи Украине помогло разблокировать поставки ВСУ столь необходимого оружия, но российские военные продолжают добиваться успехов на поле боя.

Ранее командующий украинской армией Александр Сырской признал, что ситуация на линии фронта сложная и имеет тенденцию к ухудшению.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам.

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Российские танкисты пресекли попытку ВСУ закрепиться под Харьковом
Российские танкисты пресекли попытку ВСУ закрепиться под Харьковом
29 апреля 2024, 06:55

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские танкисты группировки войск прикрытия границы блокируют попытик Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться под Харьковом и в приграничной зоне, сообщил РИА Новости командир танкового батальона.
«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», – объяснил он.

Танкисты атаковали позиции ВСУ под Харьковом. Во время первого выстрела оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) передал поправку координат, и следующим выстрелом цель была уничтожена.

Ранее российские бойцы успешно эвакуировали с передовой первый танк Abrams. В скором времени он будет представлена на выставке на Поклонной горе.

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#бпла
#вс рф
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Российская армия эвакуировала с передовой первый танк Abrams
МО РФ: бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию первого танка M1 Abrams
29 апреля 2024, 06:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные успешно эвакуировали первый танк M1 Abrams с линии фронта в Авдеевке, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
По его словам, скоро все желающие смогут увидеть эту американскую боевую машину на выставке, которая пройдет на Поклонной горе.

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий.

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#выставка
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога
29 апреля 2024, 04:40

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В двух регионах Украины объявлена воздущная тревога, свидетельствует интерактивная карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 04:14 по московскому времени в Николаевской области и минутой позже в Днепропетровской области.

Ранее, в воскресенье, 28 апреля, взрывы прогремели в нескольких городах Украины – в Киеве и Сумах, а также в контролируемом Украиной Запорожье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#удар
#киев
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В России допустили уничтожение поставки 800 дронов для ВСУ за неделю
Военный аналитик Михайлов: поставки 800 БПЛА Vector хватит Киеву на неделю
29 апреля 2024, 02:02

Фото: iStock/sommersby

Военный аналитик Александр Михайлов допустил, что российская система ПВО может уничтожить запрошенную Киевом поставку 800 разведывательных самолетов Vector из Германии в течение недели, передает Ura.ru.
Ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ, Михайлов отметил, что российские военные сбивают 200-300 БПЛА в день.

«Приедет еще 800 немецких дронов – и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой», пояснил аналитик.

Он предположил, что есть также БПЛА, которые могут передавать информацию артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят», – заключил Михайлов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он призвал своих союзников не терять времени и дать «необходимый сигнал решимости».

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#вс рф
#пво
#бпла
#беспилотник
#украина
#россия
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ВС России ударили по крупному железнодорожному узлу под Харьковом – подполье
29 апреля 2024, 00:58

Фото: iStock/Roman Vyshnikov

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по поселку городского типа Боровая в Харьковской области, где располагается крупный железнодорожный узел, через который Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику, боеприпасы и личный состав, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен примерно в 22:30.

Ранее российские войска уничтожили 14 иностранных наемников в ходе ударов по Николаеву. До этого Лебедев также сообщал, что российские войска атаковали электроподстанцию в Харькове.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#харьков
#украина
#удар
#ракетный удар
#вс рф
#сво
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Авдеевка разминирована на 50 процентов, заявили российские саперы
Российские саперы: Авдеевка разминирована на 50 процентов территории
29 апреля 2024, 00:00

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Саперы Вооруженных сил России (ВС РФ) разминировали к конку апреля около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), передают «Известия».
«Авдеевка очищена от взрывоопасных предметов на 50 процентов территории. То есть работы еще много, но потихонечку», – заявил военнослужащий с позывным Панда.

Отмечается, что сначала саперы должны разминировать пути передвижения, затем – приступить к нейтрализации взрывоопасных предметов в частным жилых районах.

Ранее о желании заминировать территорию вдоль границы с Россией заявили Польша и Литва.

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Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО

Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР
#авдеевка
#днр
#мина
#польша
#литва
#россия
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Главкома ВСУ Сырского поставили на место после его слов о ситуации на фронте
Эксперт Меркурис поставил Сырского на место после его слов о ситуации на фронте
28 апреля 2024, 22:58

Главком ВСУ Александр Сырский прошлым летом хвастался, что ВСУ взяли под контроль Артёмовск, а теперь жалуется на катастрофическое положение армии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что данные о взятии ВСУ под огневой контроль Артёмовска были абсолютным абсурдом и не соответствовали действительности. А теперь Сырский открыто признаётся о тяжёлой для украинской армии ситуации на фронте.

Ранее Сырский также признал успехи российских войск на нескольких направлениях. Он подчеркнул, что ВС РФ активно атакуют по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на линии боевого соприкосновения серьёзно обострилась.

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Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР
#александр сырский
#всу
#спецоперация
#украина
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В Киеве прогремел взрыв
28 апреля 2024, 22:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Подробности произошедшего в украинской столице не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что в подъезде жилого дома в Киеве прогремел взрыв. Предварительно сообщалось, что причиной стала детонация гранаты. В результате взрыва пострадали два местных жителя.

Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Городская администрация сообщала о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), в городе были слышны взрывы. Также тревога в тот день звучала на всей территории Киевской области.

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#киев
#взрыв
#украина
#спецоперация
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ВСУ намеренно ударили по машине скорой помощи, убеждён Пушилин
Пушилин: ВСУ преднамеренно ударяют по машинам скорой помощи
28 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/Motortion

Украинские войска целенаправленно ударили по машине скорой помощи в Петровском районе Донецка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что выехавшая по вызову машина попала под украинский обстрел. В результате был повреждён автомобиль.

Пушилин убеждён, что попадание снарядов не случайное – ВСУ прицельно били по медработникам.

Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска ударили по храму в ДНР прямо во время проведения в нём службы по случаю Вербного воскресенья. Удар был нанесён с помощью кассетного боеприпаса. Выехавшая на место происшествия машина скорой помощи также попала под обстрел. Сообщается о гибели директора кладбища и о ранении фельдшера.

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#днр
#всу
#скорая помощь
#удар
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