«Россияне атакуют и продвигаются»: ВСУ об отступлении

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Украинская армия была вынуждена отложить строительство оборонных объектов из-за российской агрессии и отступить, сообщает газета Japan Times со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, солдатам приказано бросить лопаты и ждать дальнейших указаний.
Издание отметило, что выделение США нового пакета военной помощи Украине помогло разблокировать поставки ВСУ столь необходимого оружия, но российские военные продолжают добиваться успехов на поле боя.
Ранее командующий украинской армией Александр Сырской признал, что ситуация на линии фронта сложная и имеет тенденцию к ухудшению.
24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам.
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«Россияне атакуют и продвигаются», – рассказал военнослужащий.
Издание отметило, что выделение США нового пакета военной помощи Украине помогло разблокировать поставки ВСУ столь необходимого оружия, но российские военные продолжают добиваться успехов на поле боя.
Ранее командующий украинской армией Александр Сырской признал, что ситуация на линии фронта сложная и имеет тенденцию к ухудшению.
24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам.
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Александр Климов