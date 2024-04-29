Российская армия эвакуировала с передовой первый танк Abrams

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Российские военные успешно эвакуировали первый танк M1 Abrams с линии фронта в Авдеевке, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
По его словам, скоро все желающие смогут увидеть эту американскую боевую машину на выставке, которая пройдет на Поклонной горе.
Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий.
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Александр Климов