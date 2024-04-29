На Украине пересмотрели соблюдение Европейской конвенции по правам человека

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Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в контексте Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в условиях военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы.
«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», – указывается в заявлении.
Отмечается, что речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образования, труд, свободу слова и предпринимательскую деятельность.
Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал три иска граждан Украины против Киева. В каждом случае истцы пытаются оспорить незаконность не только препятствия для выезда из страны, но и самого ограничения в соответствии с украинской Конституцией.
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