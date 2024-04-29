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На Украине пересмотрели соблюдение Европейской конвенции по правам человека

29 апреля 2024, 05:31
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в контексте Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в условиях военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы.
«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», – указывается в заявлении.

Отмечается, что речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образования, труд, свободу слова и предпринимательскую деятельность.



Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал три иска граждан Украины против Киева. В каждом случае истцы пытаются оспорить незаконность не только препятствия для выезда из страны, но и самого ограничения в соответствии с украинской Конституцией.

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«У него есть другие дела»: Кличко о попытках встретиться с Зеленским
29 апреля 2024, 05:11

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после начала спецоперации пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно, сообщает медиагруппа ​Funke.
По его словам, он хотел лично пообщаться с главой государства, но не получилось.

«Вероятно, у него есть другие дела», – сказал Кличко.

Ранее мэр раскритиковал украинское правительство за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией. Кличко заявил, что украинский народ не удовлетворен мерами, принимаемыми властями страны.

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В Северной Корее предрекли скорое поражение США на Украине
Минобороны КНДР: поражение США на Украине – вопрос времени
29 апреля 2024, 04:16

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Поражение Соединенных Штатов на Украине неминуемо, заявил начальник Управления военных внешних дел Министерства обороны КНДР, передает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию», – предрек представитель Минобороны Северной Кореи, комментируя поставки американских ракет ATACMS Киеву.

Ранее северокорейский Ким Чен Ын был замечен садящимся в автомобиль Aurus, подаренный президентом России Владимиром Путиным в феврале. 16 апреля он принял участие в церемонии, посвященной завершению строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Он прибыл на церемонию на автомобиле Aurus.

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«Останется только Киев»: в США высказались о границах Украины
29 апреля 2024, 03:24

Фото: iStock/JARAMA

Активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина потеряет все свои города, кроме Киева, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Вилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», – высказался эксперт.

Вилкерсон добавил, что при нынешних темпах боевых действий Российская Федерация может вскоре установить контроль над Одессой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать приказы командующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, батальоны, разочаровавшиеся в политике президента Зеленского, представляют наибольшую угрозу.

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#владимир зеленский
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Кличко подверг критике меры Киевы по борьбе с коррупцией
Мэр Киева Кличко: украинская власть недостаточно борется с коррупцией
29 апреля 2024, 02:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меры украинского правительства по борьбе с государственной коррупцией, охарактеризовав их как недостаточные, передает медиагрупп Funke.
По словам мэра, граждане не удовлетворены антикоррупционными мерами Украины.

«У меня точно такое же мнение», – добавил он.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его отставка будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента.

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#украина
#мэр
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В США задержали кандидата в президенты страны
В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн
29 апреля 2024, 02:41

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн, которая баллотируется в президенты США в 2024 году, была задержана во время пропалестинской акции протеста в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, сообщается на странице политика в социальной сети X.
По словам руководителя избирательной кампании Джейсона Колла, на акции протеста было задержано около 100 человек. Он отметил, что те, кто разбил палаточный лагерь, требовали от университета прекратить участие в акционерном капитале компании Boeing, «которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе». Колл подчеркнул, что предвыборный штаб Стайн поддержал требования протестующих.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника и кандидата в президенты 2024 года Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии.

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Спецназ снял оцепление перед зданием парламента в Тбилиси
ТАСС: спецназ снял оцепление перед зданием парламента в Тбилиси
29 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Спецназ МВД Грузии полностью покинул территорию у здания парламента, передает ТАСС.
По данным агентства, в Тбилиси завершились акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Демонстранты прошли вокруг здания парламента после разблакировки прилегающих улиц.

Также стало известно, что во время протеста был задержан бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантическое структуры Алекси Петриашвили.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето.

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#грузия
#парламент
#митинг
#протесты
#иностранный агент
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Спецназ приступил к разгону акций протеста в Тбилиси
Спецназ приехал на акции в Тбилиси против закона об иноагентах
29 апреля 2024, 00:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сотрудники спецназа появились у здания парламента в столице Грузии, где проходят акции протеста против закона об иностранных агентах, передает информационное агентство ТАСС.
Сообщается, что демонстранты были оттеснены на улицы, прилегающие к парламенту Грузии. Также отмечается, что некоторые демонстранты прорвали полицейскую блокаду и попытались забраться на сцену перед парламентом. Во время столкновений полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Протестующие выступают против обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. Законопроект будет рассматриваться во второй раз. В первый раз , весной 2023 года, это вызвало общественный резонанс и отзыв из парламента.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.

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#грузия
#парламент
#законопроект
#иностранный агент
#митинг
#протесты
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Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева
Депутата из Гагаузии Дюльгера удерживали по прибытии в аэропорт Кишинева
29 апреля 2024, 00:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был задержан почти на час в аэропорту Кишинева после прилета из Турции, передает Telegram-канал Gagauznews.
По словам депутата, его допрашивали о цели визита в Турцию.

«Депутат возвращался из частной поездки из Турции», – уточняется в публикации.

Отмечается, что после длительного досмотра Дюльгеру вернули документы и отпустили из зоны контроля аэропорта.

Ранее главу Гагаузии Евгения Гутлу подвергли тщательному обыску в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников по прибытии в молдавскую столицу в составе делегации.

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Во Франции заявили о вере в эффективность антироссийских санкций
Ле Мэр: верю, что антироссийские санкции эффективны
29 апреля 2024, 00:14

Фото: iStock/SimonLukas

Глава министерства экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжает верить в эффективность санкций против России, передает агентство ТАСС.
«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», – заявил чиновник.

По его словам, нынешний рост российской экономики обусловлен военными расходами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика может вырасти более чем на 3% по итогам этого года.

До этого Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП на этот год с 2,3 до 2,8 %.

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#экономика
#россия
#владимир путин
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