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Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

Фото: iStock/Fredex8

Фото: iStock/Fredex8

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина. Ее слова приводит РИА Новости.
«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала Мальгина.

Напомним, россиянина задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. В декабре Верховный суд Финляндии освободил его, однако сразу после этого его задержала пограничная охрана. После чего началось расследование совершенных им «преступлений» на Украине в 2014 году.

Дело Тордена рассматривали в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024-го по 31 января текущего года. Прокурор просил для него наказание в виде пожизненного заключения по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине.

Так, суд признал россиянина виновным в пяти «военных преступлениях», совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. В частности, в убийстве 22 украинских солдат и серьезном ранении четверых. Сам Торден вину свою не признает, а адвокаты готовят апелляцию.

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Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области
Член ОП Рогов: до полного освобождения Курской области осталось около 100 кв.км.
14 марта 2025, 11:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на этой территории располагаются порядка семи населенных пунктов. И как только вся Курская область перейдет под полный контроль ВС РФ, подчеркнул он, Киев потеряет возможность обменять эту территорию на какую-либо другую.
«До полного освобождения Курской области, осталось порядка ста квадратных километров и семи населенных пунктов. Я думаю, что в ближайшем будущем этот плацдарм будет зачищен. План киевских властей об обмене оккупированной части Курщины на другую территорию не представляется возможным», — указал Рогов.
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Стало известно, что за НЛО летало всю ночь над Киевом
Генерал Липовой: за НЛО над Киевом могли принять дрон с габаритными огнями
14 марта 2025, 11:50

Фото: iStock/Jacob Powers

Неопознанный летающий объект, который наблюдали прошлой ночью над Киевом, мог оказаться дроном с габаритными огнями. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ракетой это назвать сложно, так как она не стоит на месте, а движется со сверхзвуковой скоростью.
«Вполне вероятно, что это был квадрокоптер с габаритными огнями, который летал над Киевом с различными целями: разведки, подавления, радиоэлектронной разведки и так далее», — поделился мнением генерал.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что в небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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В X5 Group ответили на вопрос о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
X5 Retail Group: еще рано говорить о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
14 марта 2025, 11:47

Суджа (фото: Telegram/@mod_russia)

О судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже, который разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения, пока что говорить преждевременно. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, компания сообщит о своем решении, когда обстановка станет более ясной.
«Еще рано говорить [о судьбе разграбленной «Пятерочки» в Судже]. Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — пояснил Кузнецов.
Ранее военкор Влад Андрица показывал, как сейчас выглядит тот самый супермаркет. Он отмечал, что магазин весь «исписан и измалеван», от него практически ничего не осталось.

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#всу
#атака
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Военкор RT показал, как выглядит «Пятерочка» в освобожденной Судже
14 марта 2025, 11:41

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Военкор RT Влад Андрица показал, как выглядит супермаркет «Пятерочка» в освобожденной Судже, который боевики ВСУ так часто фотографировались в начале вторжения в Курскую область.
«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — поделился военный корреспондент.
Андрица добавил, что в городе до сих пор слышны прилеты, украинские формирования, отступая, продолжают бомбить Суджу. По его словам, на окраине, в полутора километрах от «Пятерочки», идут бои, противник при отходе выжигает за собой территории.


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#атака
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МО РФ опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, бегущих из Курской области
14 марта 2025, 11:37

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения личного состава и техники украинской армии при бегстве из Курской области.
«Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, бегущих из курского приграничья», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Напомним, 13 марта Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль российских сил перешли населенные пункты Меловой и Подол.

На сегодняшний день армия России продолжает освобождать курские земли от присутствия украинских боевиков. Противник вынужденно отступает и пытается бежать на территорию Украины.

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