Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

О судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже, который разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения, пока что говорить преждевременно. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru.