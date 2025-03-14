Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

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Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина. Ее слова приводит РИА Новости.
«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала Мальгина.
Напомним, россиянина задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. В декабре Верховный суд Финляндии освободил его, однако сразу после этого его задержала пограничная охрана. После чего началось расследование совершенных им «преступлений» на Украине в 2014 году.
Дело Тордена рассматривали в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024-го по 31 января текущего года. Прокурор просил для него наказание в виде пожизненного заключения по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине.
Так, суд признал россиянина виновным в пяти «военных преступлениях», совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. В частности, в убийстве 22 украинских солдат и серьезном ранении четверых. Сам Торден вину свою не признает, а адвокаты готовят апелляцию.
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Элина Позднякова