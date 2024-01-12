Россиянина Тордена содержат в финской тюрьме в максимально жестких условиях

Студент ГСГУ занял первое место во Всероссийском диктанте по английскому языку. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Егор Кучер - студент факультета иностранного языка Коломенского ГСГУ. По итогам Всероссийского диктанта по английскому языку он завоевал первое место.

«Будущий лингвист продемонстрировал отличные навыки аудирования, знание орфографии и пунктуации неродного языка. Текст состоял из 400 слов. Его в восьмой раз подготовили преподаватели Института международных отношений КФУ <…> Темой стали важнейшие компетенции XXI века, необходимые для личного и профессионального развития», — отметили в министерстве.

Кроме этого, призером конкурса стал еще один представитель коломенского университета — Павел Акрачков.





Стоит отметить, что в общей сложности в диктанте приняли участие 500 образовательных организациях 65 регионов страны в очном формате и 145 студентов в формате онлайн.

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