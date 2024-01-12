Россиянина Тордена содержат в финской тюрьме в максимально жестких условиях

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Адвокат утверждает, что из-за санкций Евросоюза (ЕС) и США Торден не получает денежные переводы. А тех денег, которые положены для заключенных в Финляндии, хватает на стакан йогурта или одно яблоко.
В декабре суд в Хельсинки продлил срок содержания под стражей Воислава Тордена. Мужчина вину не признает.
Финский суд отказал Украине выдать Тордена.
Украина обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе в качестве лидера ДШРГ «Русич». Предполагаемые преступления могли совершаться в 2014-2015 годах.
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