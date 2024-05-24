В Крыму прокомментировали показ в США «карты ударов» по России

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил представленную в конгрессе США «карты ударов» по России с хождением американцами по минному полю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, американцы глубоко заблуждаются в том, что за Московой не последует никакого ответа, в случае атак на российскую территорию. Он отметил, что российский ответ будет точным и неожиданным.
Константинов также добавил, что Вашингтон уже давно наводит свое оружие, формально переданное украинским боевикам, на российскую территорию и убивает российских граждан.
Напомним, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая американского госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории РФ, показал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном ракеты ATACMS.
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Константинов также добавил, что Вашингтон уже давно наводит свое оружие, формально переданное украинским боевикам, на российскую территорию и убивает российских граждан.
Напомним, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая американского госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории РФ, показал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном ракеты ATACMS.
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Екатерина Коршунова