RT: Госдеп США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID

Государственный департамент США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID, к примеру, объявил тендер по программе экспертных консультаций для новостных редакций, в рамках которых предполагается обучать журналистов электронных СМИ Казахстана. Об этом сообщает RT. Сумма грантов, как отмечается, колеблется от $50 тыс. до $145 тыс. в зависимости от объёма проектов.