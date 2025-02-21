RT: Госдеп США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID

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Государственный департамент США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID, к примеру, объявил тендер по программе экспертных консультаций для новостных редакций, в рамках которых предполагается обучать журналистов электронных СМИ Казахстана. Об этом сообщает RT. Сумма грантов, как отмечается, колеблется от $50 тыс. до $145 тыс. в зависимости от объёма проектов.
«Мы видим, что работа USAID сейчас приостановлена, а программы влияния, в частности в Центральной Азии, переходят под контроль Госдепартамента. Американские структуры глубоко проникли в медиасреду и сферу НКО в Казахстане. В парламенте страны уже поднимался вопрос о возможном вмешательстве США в события января 2022 года, а также обсуждается инициатива о принятии местного аналога закона об иноагентах», — пояснил руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью RT.Тем временем стало известно, что USAID выделяло $100 тыс. долларов на телешоу против коррупции, которое могло помочь Владимиру Зеленского победить на президентских выборах в 2019 году. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, деньги от американцев получило украинское шоу «Нашi грошi», которая была одной из самых влиятельных на Украине во время выборов.
«Как отметило российское информагентство, телепередача регулярно выпускала материалы, которые наносили репутационный ущерб тогдашнему президенту Петру Порошенко*, одновременно поддерживая предвыборные выступления Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев