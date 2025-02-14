АВС: В США 14 штатов подали судебный иск против Маска и Трампа

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Четырнадцать штатов в США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Ведомство Маска обвиняют в нарушении конституции страны и в «безграничной власти».
Об этом сообщает телеканал ABC.
«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует истцов СМИ.
Претензия заключается также в том, что предприниматель и бизнесмен, имея самые широкие полномочия, формально не был назначен на должность президентом и затем утвержден сенатом. По словам истцов, это грубое нарушение статьи конституции США, ее 2 раздела пункта 2 «О назначениях».
В это же самое время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию USAID обратились в федеральный суд штата Мэриленд с иском против Маска, в котором фигурирует такое же обвинение.трамп. илон маск
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«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует истцов СМИ.
Претензия заключается также в том, что предприниматель и бизнесмен, имея самые широкие полномочия, формально не был назначен на должность президентом и затем утвержден сенатом. По словам истцов, это грубое нарушение статьи конституции США, ее 2 раздела пункта 2 «О назначениях».
В это же самое время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию USAID обратились в федеральный суд штата Мэриленд с иском против Маска, в котором фигурирует такое же обвинение.трамп. илон маск
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Александр Бойцов