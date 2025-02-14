Командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне в Курской области, перебрасывая туда иностранных наемников. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru. По его словам, но и их не хватает, потому иностранцев смешивают с мобилизованными из Днепропетровска и Полтавы.