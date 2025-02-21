Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Вскрылись неожиданные детали из служебных документов USAID

Вскрылись неожиданные детали из служебных документов USAID

RT: USAID ставило своей целью борьбу с влиянием России
Фото: iStock/Ceri Breeze

Фото: iStock/Ceri Breeze

Агентство США по международному развитию (USAID) ставило своей целью борьбу с влиянием России, а также навязывало ту же стратегию Украине, Молдове, Грузии и другим постсоветским странам. Об этом сообщает RT, который изучил служебные документы ведомства, опубликованные Илоном Маском.
При этом главной своей угрозой USAID называет российские и китайские СМИ, а также официальные лица РФ и КНР.
«В докладах описывается, как после избрания Зеленского президентом на Украине стали вводить режим полной цензуры. Украинское правительство занялось разработкой законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за распространение дезинформации. За это предлагали давать семь лет тюрьмы и штрафовать на $2 млн. При этом неправительственные медиа предлагалось объединить в надзорный орган», — пишет сетевое издание.
В беседе с RT политолог Константин Блохин пояснил, что на самом деле USAID — это «организация-прокладка», через которую действуют ЦРУ и американские власти. Само агентство он назвал подрядчиком.
«Официально цель USAID какая? Помощь пострадавшим странам. Это удобная маскировка, прикрытие. На деле они заняты поддержкой сетей иноагентов по всему миру, в стратегически важных странах. Бюджет ЦРУ засекречен. А здесь работа не особо секретная. Они поддерживают диссидентов, иноагентов на финансовом балансе», — поделился эксперт.
Он подчеркнул, что агентство финасирует диссидентов, помогает им с организацией лекций и семинаров, тем самым формируя протестный потенциал в странах, где ведется работа.

Читайте также:

Балтийский центр медиа профинансирует русскоязычные СМИ после отмены USAID

В Казахстане начали обсуждать закон об иноагентах на фоне новостей о USAID

В США 14 штатов подали судебный иск против Маска и Трампа
#сша
#эксперт
#помощь
#работа
#бюджет
#правительство
#закон
#медиа
#сми
#политолог
#режим
#рф
Стала известна стадия подготовки встречи Путина и Трампа
Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока на начальной стадии
22 февраля 2025, 06:40

Фото: iStock/SyhinStas

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс подготовки к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа находится на начальной стадии. Этим дипломат поделился с РИА Новости.
«Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил агентству Рябков.

Дипломат отметил, что перед договоренностью о встрече лидеров государств важно провести интенсивную подготовку. Она стартовала, и важным звеном ее является встреча делегаций двух стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На сегодняшний день можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту находится на начальной стадии.

Читайте также:

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту
#сша
#украина
#встреча
#дипломат
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский военный рассказал об обучениях ВСУ в лагере НАТО
Экс-боец ВСУ: украинцев не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО
22 февраля 2025, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам бывшего бойца ВСУ Валерия, украинских солдат не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании. Этим военный поделился с РИА Новости.
«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства», — поделился с агентством Валерий.

Солдат уточнил, что на базу НАТО направили мобилизованных бойцов в возрасте от 25 до 40 лет. Солдаты прошли первичную боевую подготовку без возможности тренировок с западным вооружением.

К тому же Валерий не понял смысла отбора военнослужащих для отправки их на обучение в Британию. При этом в самом центре инструкторы мало общались с подопечными, а мобилизованным нельзя было выходить в город.

Читайте также:

Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области

Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
#украина
#обучение
#база
#солдаты
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области
22 февраля 2025, 06:04

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.

Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.

Читайте также:

МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников

Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
#эксперт
#армия
#украина
#вс рф
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

Читайте также:

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
#украина
#великобритания
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

Читайте также:

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
#бпла
#опасность
#мчс
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате