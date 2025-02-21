Вскрылись неожиданные детали из служебных документов USAID

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Агентство США по международному развитию (USAID) ставило своей целью борьбу с влиянием России, а также навязывало ту же стратегию Украине, Молдове, Грузии и другим постсоветским странам. Об этом сообщает RT, который изучил служебные документы ведомства, опубликованные Илоном Маском.
При этом главной своей угрозой USAID называет российские и китайские СМИ, а также официальные лица РФ и КНР.
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«В докладах описывается, как после избрания Зеленского президентом на Украине стали вводить режим полной цензуры. Украинское правительство занялось разработкой законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за распространение дезинформации. За это предлагали давать семь лет тюрьмы и штрафовать на $2 млн. При этом неправительственные медиа предлагалось объединить в надзорный орган», — пишет сетевое издание.В беседе с RT политолог Константин Блохин пояснил, что на самом деле USAID — это «организация-прокладка», через которую действуют ЦРУ и американские власти. Само агентство он назвал подрядчиком.
«Официально цель USAID какая? Помощь пострадавшим странам. Это удобная маскировка, прикрытие. На деле они заняты поддержкой сетей иноагентов по всему миру, в стратегически важных странах. Бюджет ЦРУ засекречен. А здесь работа не особо секретная. Они поддерживают диссидентов, иноагентов на финансовом балансе», — поделился эксперт.Он подчеркнул, что агентство финасирует диссидентов, помогает им с организацией лекций и семинаров, тем самым формируя протестный потенциал в странах, где ведется работа.
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Данил Пономарев