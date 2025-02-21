Вскрылись неожиданные детали из служебных документов USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) ставило своей целью борьбу с влиянием России, а также навязывало ту же стратегию Украине, Молдове, Грузии и другим постсоветским странам. Об этом сообщает RT, который изучил служебные документы ведомства, опубликованные Илоном Маском.