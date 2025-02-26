RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области

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Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села Погребки в Курской области, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.
«Брали. Забирали свои территории — и заберём до конца... Победа будет за нами!» — сказал командир с позывным «Тихий».
26 февраля, Минобороны РФ официально заявило, что российские силы освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Суджанском районе в Курской области.
Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. Оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».
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Элина Позднякова