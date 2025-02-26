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RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села Погребки в Курской области, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.
«Брали. Забирали свои территории — и заберём до конца... Победа будет за нами!» — сказал командир с позывным «Тихий».

26 февраля, Минобороны РФ официально заявило, что российские силы освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Суджанском районе в Курской области.

Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. Оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».

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Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Политолог Марков: Зеленский не выполнит соглашение с США по природным ресурсам
26 февраля 2025, 22:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 28 февраля подпишет в Вашингтоне договор, согласно которому многие миллиарды долларов будут отчисляться в специальный фонд. Средства из него будут выделяться на экономику Украины, однако фактически организация будет принадлежать США. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля, является очень важным.


«Речь идет о том, что на украинские деньги собственность Украины будет скупаться в пользу США. Но выполнять это соглашение украинский президент не собирается. Ему уже посоветовали и президент Франции Эммануэль Макрон, и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон просто подписать договор, чтобы не сердить Трампа», — заявил Марков в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, подписанием договора, который никогда не будет выполнен, Зеленский намерен обхитрить Трампа, а также попробует добиться от него приглашения в НАТО или ЕС, чтобы их войска были отправлены на Украину.

Возможно, что после урегулирования конфликта на Украину вступит Евросоюз, который оплатит восстановление страны и разместит там свои войска, отметил Марков. Он также предположил, что Трамп может одобрить это, однако Россия будет против.

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Волонтеры из Нижнекамска готовят сухие супы для бойцов СВО
26 февраля 2025, 20:27

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Волонтеры из группы «Поможем чем можем» Нижнекамска ежедневно готовят порядка 500 порций сухих супов в цеху, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении порядка 20 женщин готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.
«Сушеный чеснок, укроп, сельдерей — все перемалываем до состояния порошка. Получаются настоящие специи. Остальные овощи в нарезанном виде сушим в специальной печке», — передает «Татар-информ» слова волонтеров.

По сути, получаются домашние супы быстрого приготовления без консервантов, которые изготавливаются полностью из натуральных продуктов.
Первой предложила заняться изготовлением супов для бойцов СВО Евгения Менязова по примеру крымских волонтеров. При этом некоторые рецепты пришлось немного изменить, чтобы супы стали более сытными.

Так, все ингредиенты добавляются строго по граммам, чтобы не нарушить рецептуру.

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В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США
Reuters: США считают бессмысленным приглашать Зеленского из-за неготовой сделки
26 февраля 2025, 19:48

Владимир Зеленский

В американской администрации вызывает сомнения целесообразность визита Владимира Зеленского в США на фоне неподготовленной сделки между странами по минеральным ресурсам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — пояснил собеседник-аноним.
По его словам, в Белом доме ожидают, что визит главы киевского режима должен олицетворять собой окончательное решение по договору.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что пятницу, 28 февраля, можно считать «рабочей датой» его приезда в Вашингтон. Украинский политик, по его признанию, также планировал поехать в Лондон.

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Россиянке вынесли приговор за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму
Россиянка получила 15 лет за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму
26 февраля 2025, 19:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Приговор в 15 лет общего режима получила россиянка Ольга Колкова за попытку взрыва авто, на котором была наклейка «Z» в Крыму. Как пояснили журналистам в пресс-службе суда, задание осужденная получила от сотрудника Службы безопасности Украины.
«В период с 13 по 14 ноября 2023 года, находясь на территории г. Симферополя, подсудимая получила от сотрудника СБУ задание приискать необходимые компоненты, с помощью которых изготовить две самодельные ручные гранаты, определить подходящий объект посягательства - автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z», а также время поджога данного автомобиля с использованием этих гранат...», — добавили в суде.
Дело рассматривалось по статьям о госизмене, прохождении обучения для осуществления терактов и покушении на теракт.

Ранее сообщалось, в каком российском регионе ФСБ предотвратила серию терактов.

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Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США
Зеленский назвал 28 февраля «рабочей датой» своей поездки в США
26 февраля 2025, 18:46

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что 28 февраля — «рабочая дата» его визита в США. Глава киевского режима уточнил, что в настоящее время ведется подготовка.
«О визите. Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — прокомментировал Зеленский местной прессе.
Он добавил, что после визита в Штаты планирует посетить Великобританию.

«…и мы с европейцами там встречаемся у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — добавил украинский политик.
Ранее стало известно, что попытаются сделать с Зеленским США.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
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